Москва, , 11:57 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, отменяющий обязанность граждан подавать налоговую декларацию 3-НДФЛ при продаже квартиры или дома, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.

Речь идет о случаях продажи, если доход от сделки до 1 млн рублей, а при продаже гаражей и нежилых помещений — если ниже 250 тыс. рублей.

С 1 января 2020 года вступил в силу закон, уменьшающий срок владения недвижимостью для освобождения от НДФЛ при его продаже.

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