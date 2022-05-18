Москва, 18 мая 2022, 15:45 — REGNUM Ракета «Союз» с грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-20» стартует к МКС с космодрома Байконур в 12:32 мск 3 июня, сообщили 18 мая в Роскосмосе.
Отмечается, что космический грузовик прошел контрольное взвешивание и балансировку.
Как сообщало ИА REGNUM, высота орбиты Международной космической станции скорректирована с целью формирования баллистических условий перед запуском грузового корабля «Прогресс МС-20».
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