Москва, , 07:25 — REGNUM Высота орбиты Международной космической станции скорректирована с целью формирования баллистических условий перед запуском грузового корабля «Прогресс МС-20». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

МКС

Операция проведена с помощью грузового корабля «Прогресс МС-18», состыкованного с российским служебным модулем «Заря». Двигатели корабля были запущены 14 мая в 21:05 мск.

В результате 659 секунд работы двигателей высота орбиты МКС была увеличена на 1,9 км до 418,22 км. Всего за время полёта Международной космической станции выполнено 319 коррекцией её орбиты.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-20» с космодрома Байконур назначен на 3 июня. Корабль доставит на станцию грузы для обеспечения жизнедеятельности экипажа, а также материалы и оборудование для научных исследований.

Сейчас на МКС находятся космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. На американском сегменте станции работают астронавты США Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс и астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти.