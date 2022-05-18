Турция высказывается против принятия Финляндии и Швеции в НАТО
Анкара, 18 мая, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Власти Турции не намерены поддерживать вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Это в очередной раз в ходе выступления в парламенте на заседании правящей Партии справедливости и развития 18 мая подтвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Глава государства пояснил, что такая позиция продиктована тем, что эти скандинавские страны по запросу Анкары не выдали подозреваемых в терроризме лиц.
«Мы попросили выдать нам 30 террористов, нам их не выдали. Вы нам не выдаёте террористов, но в то же время ждёте от нас поддержки в вопросе членства в НАТО», — пояснил Эрдоган.
Он подчеркнул, что Североатлантический альянс — это «организация безопасности», поэтому Анкара не скажет «да» организации, которая сама лишена безопасности, пишет ТАСС. Кроме того, турецкий лидер в очередной раз призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары, чтобы убедить её поддержать их во вступлении в НАТО.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что было бы «ошибкой» разрешить Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Однако собкор шведского телеканала SVT в Анкаре Тумас Торен считает, что вопрос с Турцией будет решён с помощью привлечения руководства США.
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