Анкара, 18 мая, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Власти Турции не намерены поддерживать вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Это в очередной раз в ходе выступления в парламенте на заседании правящей Партии справедливости и развития 18 мая подтвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Глава государства пояснил, что такая позиция продиктована тем, что эти скандинавские страны по запросу Анкары не выдали подозреваемых в терроризме лиц.

«Мы попросили выдать нам 30 террористов, нам их не выдали. Вы нам не выдаёте террористов, но в то же время ждёте от нас поддержки в вопросе членства в НАТО», — пояснил Эрдоган.

Он подчеркнул, что Североатлантический альянс — это «организация безопасности», поэтому Анкара не скажет «да» организации, которая сама лишена безопасности, пишет ТАСС. Кроме того, турецкий лидер в очередной раз призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары, чтобы убедить её поддержать их во вступлении в НАТО.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что было бы «ошибкой» разрешить Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Однако собкор шведского телеканала SVT в Анкаре Тумас Торен считает, что вопрос с Турцией будет решён с помощью привлечения руководства США.

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