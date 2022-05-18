Анкара, , 10:28 — REGNUM Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что было бы «ошибкой» разрешить Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Однако, как сообщает собкор шведского телеканала SVT в Анкаре Тумас Торен, вопрос с Турцией будет решен с помощью привлечения руководства США.

США

Напомним, что Эрдоган раскритиковал связи Швеции и Финляндии с курдскими формированиями и даже назвал Швецию «домом для террористических организаций». Это привело к удивлению в Стокгольме и Хельсинки.

«Последнее, что мы слышали, это то, что, похоже, все будет решаться в США», — отмечает Турен.

18 мая министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отправится в США, чтобы встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

19 мая по приглашению президента США Джо Байдена в Вашингтон прибудут премьер-министр иностранных дел Швеции Магдалена Андерссон и президент Финляндии Саули Ниинистё.

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