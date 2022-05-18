Москва, 18 мая, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Текущий рост цен на продовольствие по всему миру на данный момент значительный, но всё ещё далёк от действительной угрозы, когда её можно будет назвать продовольственным кризисом и перевести данный вопрос в режим национальной ЧС, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Gncr.com Азотные удобрения

«Однако, наблюдая что происходило на рынках удобрений в начале апреля 2022 года, плюс возможная угроза запрета поставок удобрений РФ, стремительно растущие цены на природный газ, то данную проблему можно пересмотреть.

Дело в том, что из-за санкций экспорт удобрений из РФ снизился, плюс со стороны России был подписан указ о новых ограничениях на масштаб экспорта удобрений как предупреждение риска надвигающегося дефицита.

К сведению, доля России в производстве азотосодержащих удобрений в 2021 году составила более 45%. Россия является крупным производителем калийных, фосфорных и азотсодержащих удобрений, она производит их более 50 млнлионов тонн в год, что составляет 13% от общемирового объема.

Более того, на Россию приходится около 22% мирового экспорта аммиака, 14% мирового экспорта карбамида и около 14% моноаммоний фосфата.

Почти половина мировых удобрений приходится на одну лишь Россию — почему так много? Дело в дешёвом газе. Удобрения бывают разные, но основные из них напрямую завязаны на природный газ и его цену. Здесь речь идёт об аммиачной селитре и карбамиде, для производства которых используется газ (для получения аммиака).

Для большинства западных фирм находящихся на территории стран-импортёров газа, производство азотосодержащих удобрений становится нерентабельным при цене газа в диапазоне $700-1000 за куб.

Именно по этой причине основные Европейские производители удобрений — Yara, Borealis, Nitrogenmuvek и другие, либо сократили, либо полностью отключали аммиачные установки. Они не могут работать себе в убыток.

Власти также пока не очень сильно озаботились поддержкой своих внутренних производителей, что недопустимо в условиях текущей инфляции.

Но запасы на складах истощаются, и будущее очень туманно. Мало удобрений ведёт к дефициту базовых продуктов, что в свою очередь приводит к дальнейшему росту цен на продовольствие.

Согласно данным Американской федерации фермерских бюро и Министерства сельского хозяйства США (USDA), в США цены на удобрения в 2022 году вырастут минимум на 15%, а в 2021 году они выросли на 17%. Удобрения играют ключевую роль в поддержании высоких урожаев. Их дефицит может вызвать продовольственный кризис.

Уже сейчас цена на удобрения находится на рекордно высоком уровне, например, по сравнению с 2020 годом цены на удобрения выросли в четыре раза. Рекордно высокие цены на удобрения приводят к значительному росту и цен на продукты питания.

Если не решить проблему удобрений сейчас, то в следующем 2023 году возникнет глобальная проблема с продовольствием. Например, сейчас некоторые производители сельской продукции в США рассматривают возможность перехода на культуры, требующие меньшего количества удобрений.

США, прекрасно понимая всю неизбежность ситуации, вывела из-под санкций российские удобрения, фактически приравняв их к товарам первой необходимости типа лекарств и прочих медицинских изделий.

Самое интересное, что Вашингтон снимает санкции с удобрений, и в то же время не позволяет Европейцам принять аналогичные меры, ограничивая импорт крайне высокими пошлинами, вследствие чего капитал с ещё большей силой перетекает в США из Европы, индекс доллара растёт, а Америка убивает одним выстрелом двух зайцев.

В связи с глобальным грядущим дефицитом удобрений российские компании, производящие их, выглядят интересными для инвестирования. Возможно в дальнейшем увидим последующую отмену или ослабления антидемпинговых пошлин на российские удобрения», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, если в ближайшие месяцы импорт американских удобрений из России вернется к примерно досанкционному уровню, нет никаких гарантий, что ситуация для американских фермеров улучшится.

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