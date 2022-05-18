Москва, , 11:09 — REGNUM Если в ближайшие месяцы импорт американских удобрений из России вернется к примерно досанкционному уровню, нет никаких гарантий, что ситуация для американских фермеров улучшится, Об этом в интервью интернет-изданию The American Conservative заявила старший экономист Американской федерации фермерских бюро Вероника Най.

Удобрение Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

По её словам, поскольку другие страны и Европейский союз продолжают бойкотировать российские удобрения, их ориентация на внутреннее производство и альтернативные источники импорта могут привести к дальнейшему увеличению затрат на производство для фермеров США. На местах она уже достигает кризисного уровня.

«Если международный бойкот российских удобрений продолжится, а администрация Байдена по-прежнему будет против наращивания добычи нефти в стране, есть шанс, что дела американских фермеров станут намного хуже, прежде чем они поправятся», — пояснила Найя.

Как сообщало ИА REGNUM, США увеличили объем закупок отдельных видов продукции, которую используют в сельском хозяйстве, заявил эксперт в области сельского хозяйства Андрей Туманов.

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