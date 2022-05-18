Москва, 18 мая, 2022, 14:07 — ИА Регнум. В России значительно увеличилось количество желающих стать банкротами. Согласно данным картотеки арбитражных дел «Электронное правосудие», число банкротных дел за последние три года выросло более чем в три раза. Об этом сообщает Forbes.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

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Так, если в допандемийный период число таких заявок составляло 20 431 дело, то по состоянию на март–апрель 2022 года — 62 341. Для сравнения: в марте–апреле 2020 года было зарегистрировано 23 459 дел о банкротстве, а за аналогичный период 2021 года этот показатель составил 52 723 дела.

Издание отмечает, что в некоторых регионах динамика ещё более ощутима. Например, в апреле в Арбитражный суд Алтайского края было подано почти в четыре раза больше исков о банкротстве, чем за апрель допандемийного 2019 года.

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Как указал младший партнер юридической компании «Сотби Александр Фомин, тенденция развивается с начала пандемии: в 2020 году число банкротств граждан выросло на 72,6% по сравнению с 2019 годом. В 2021 году 192 846 человек было признано банкротами — это на 62% больше, чем годом ранее.

Эксперты в качестве причин роста банкротств называют ухудшающуюся экономическую конъюнктуру и желание отдельных граждан избежать ответственности по долгам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области в первом квартале 2022 года количество банкротств организаций и фирм выросло в 3,3 раза. На 52,6% возросло число личных банкротств тюменцев. В первом квартале 2022 году суды признали банкротами 772 жителей региона и индивидуальных предпринимателей.