Москва, , 09:10 — REGNUM Снижение статистики по подаваемым заявлениям о признании себя банкротом вызвано от части лояльностью банков по предоставлению кредитных каникул, реструктуризации и рефинансирования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила юрист в сфере банкротства, финансовых и интеллектуальных споров Анна Грецкая:

Банкротство Ken Teegardin

«Люди стремятся сохранить свой статус добросовестного и платежеспособного заемщика, но как показывает практика, такие меры поддержки банки предоставляют не всем. Да, и после окончания кредитных каникул и реструктуризации ситуация у людей часто не выравнивается, и они все-таки обращаются за прохождением процедуры банкротства. Поэтому в данном случае я скорее всего бы говорила о временном затишье, а не о тенденции снижения».

Напомним, ранее о том, что темпы роста числа судебных банкротств резко снизились (в первом квартале 2021 года прирост к аналогичному кварталу 2020 года составил 81,4%), известил руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин.

По его словам, которые цитирует finmarket.ru, амедление темпов роста (судебных дел о личном банкротстве) объясняется тем, что эффект низкой базы — небольшого количества процедур на старте в октябре 2015 года — практически себя исчерпал.