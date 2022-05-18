Мариуполь, ДНР, 18 мая, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Город Мариуполь в Донецкой Народной Республике (ДНР) будет восстановлен с акцентом на курортный бизнес, и в этом ДНР окажет помощь Россия. Об этом 18 мая рассказал журналистам глава ДНР Денис Пушилин.

Никита Третьяков ИА REGNUM Улица Мариуполя

Отмечается, что Пушилин заявил, что Мариуполь будет восстановлен с акцентом на курортный бизнес, и добавил, что в этом республике будет помогать российская сторона.

При этом он добавил, что на месте нынешнего завода «Азовсталь» предлагается создать парковую зону или технопарк, однако окончательное решение в этом вопросе пока не принято.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на данный момент командиры киевских боевиков самого высокого звена пока не вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе