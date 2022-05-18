Донецк, 18 мая, 2022, 13:41 — ИА Регнум. На данный момент командиры киевских боевиков самого высокого звена пока не вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом 18 мая рассказал журналистам глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Prompolit.info Завод «Азовсталь» в Мариуполе

«На данный момент командиров самого высокого звена нет, они не вышли (с завода «Азовсталь»). Но это пока», — сказал он.

В то же время ранее глава ДНР заявил, судьбу киевских боевиков, которые сдались на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, должен решить суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что с 17 мая на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе сдались в общей сложности 959 киевских боевиков.