Москва, 18 мая, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Жительница города Рубежное в ЛНР рассказала, что украинские военнослужащие убили её дочь и ещё несколько мирных жителей в начале марта 2022 года. Эту информацию проверяет Следственный комитет России, говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Vnovgorod.sledcom.ru Следователь СКР

По словам Елены Цыгильник, от рук украинских военных погибла её 29-летняя дочь Анна, ещё один родственник того же возраста и трое соседей. Кроме того, в тот день на этой же улице были убиты ещё три человека, один из них — 60-летний мужчина.

Тела всех убитых оставались в подвалах домов до конца апреля. После того, как эти районы были освобождены, жители смогли похоронить погибших.

«Следователи СК России в рамках уголовного дела дадут уголовно-правовую оценку произошедшему, установят все обстоятельства, а также круг виновных лиц», — говорится в сообщении.

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