Москва, , 12:32 — REGNUM Российский Следственный комитет с 2014 года возбудил свыше 870 уголовных дел, связанных с событиями в Донбассе и на Украине. Об этом сообщает 13 мая пресс-служба ведомства.

Александр Бастрыкин Sledcom.ru

Председатель СКР Александр Бастрыкин провёл в Донецке выездное оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, которые совершили украинские военные и националисты. Ему доложили о результатах расследований.

Было отмечено, что украинская сторона по-прежнему интенсивно обстреливает республики Донбасса. В сутки фиксируют по меньшей мере 30 обстрелов, а в мае их было около 200.

«С 2014 года количество возбужденных СК России уголовных дел о событиях в Донбассе и на Украине составило свыше 870, допрошены в качестве потерпевших 77 тыс. человек, среди которых почти 12 тыс. детей», — говорится в сообщении.

На совещании было рассказано о новых фигурантах уголовных дел. Это командующие, которые отдали заведомо незаконные приказы об обстрелах города Докучаевска, села Степное и Куйбышевского района города Донецка. Из-за обстрелов пострадали мирные жители, были повреждены жилые дома.

Установлено, что военнослужащий 91-го движимого отряда заграждения ВФУ майор Вячеслав Харитоненко приказал заминировать акваторию у побережья посёлка Ялта в ДНР и береговую черту, а также сам участвовал в минировании. В результате подорвалось рыболовное судно, погибли шесть мирных жителей.

Кроме того, к уголовной ответственности привлечён начальник СИЗО № 23 Полтавы подполковник Алексей Домашов. В этом СИЗО издевались над российскими военнослужащими.

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