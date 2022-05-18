* запрещённая в России организация

Москва, 18 мая, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Всех неонацистов из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нужно судить за совершенные преступления в Донецкой и Луганской Народных Республиках, где нет запрета на применение смертной казни, отметил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

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«Запрет Конституционного суда России на применение смертной казни в нашей стране основан на Конституции России и на территориях суверенных государств — ДНР и ЛНР не действует», — отметил Клишас в телеграм-канале.

Сенатор убежден в том, что неонацистов следует судить в ЛНР и ДНР, то есть там, где они и совершали свои преступления.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минобороны России заявило о том, что в плен сдались около 700 боевиков с украинской «Азовстали». Вместе с тем в Госдуме предложили ввести запрет на обмен пленных нацистов, с таким поручением выступил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин после заявления депутата от СРЗП Анатолия Вассермана.

Глава комитета Госдумы по обороне Анатолий Картаполов («Единая Россия») объявил, что проект постановления Госдума обсудит на заседании 18 мая. В то же время текст документа до сих пор не представлен парламентариям, не исключено, что такое постановление принято не будет.