Париж, 18 мая, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен назвал «неприемлемой общественной провокацией» разрешение носить буркини, купальный костюм для мусульманок, в муниципальных плавательных бассейнах Гренобля, что находится в центре общенациональной политической полемики, передает BFM TV.

Economie.gouv.fr Жеральд Дарманен

Городской совет Гренобля, возглавляемый мэром-экологом Эриком Пиоллем, утвердил большинством голосов изменение правил в плавательных бассейнах.

«Г-н Пиоль, при поддержке Меланшона, играет неприемлемую общественную провокацию, противоречащую нашим ценностям», — написал в Twitter министр внутренних дел уходящего правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, городской совет Гренобля должен изменить правила в плавательных бассейнах из-за вопроса о ношении буркини.

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