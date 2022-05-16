Гренобль, Франция, , 11:05 — REGNUM Городской совет Гренобля должен изменить правила в плавательных бассейнах из-за вопроса о ношении буркини, купального костюма для мусульманок, сообщает Le Figaro.

Женщина в буркини Giorgio Montersino

Префектура департамента Изер объявила, что префект попросит административный суд отменить разрешение на ношение буркини в бассейне, если муниципальный совет Гренобля изменит правила в этом направлении.

Городской совет Гренобля готовится изменить правила плавательных бассейнов, чтобы отменить нынешние очень строгие требования к одежде. Для мэра-эколога это вопрос «обеспечения равного доступа к общественным услугам и свободы одеваться или раздеваться при соблюдении гигиены и безопасности».

Мэр города обещал, что эта тема будет вновь поднята на обсуждение после президентских выборов и до летнего открытия муниципальных бассейнов в середине июня.

Напомним, в Ренне власти изменили свои правила и с 2018 года буркини разрешено носить в бассейнах.