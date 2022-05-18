Париж, 18 мая, 2022, 05:53 — ИА Регнум. Ситуация на Украине стала темой телефонных переговоров президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, 17 мая сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

U.S. Secretary of Defense Нафтали Беннет

Участники беседы подтвердили свою приверженность и дальше координировать усилия по достижению прекращения огня в стране. Кроме того, Макрон и Беннет договорились совместно предпринимать шаги по обеспечению глобальной продовольственной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая Agence France-Presse распространило информацию о том, что Эммануэль Макрон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому продолжать поставки вооружений Киеву со стороны Парижа.

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