Париж, , 21:01 — REGNUM О планах Парижа нарастить поставки вооружений для ВСУ сообщает 17 мая Agence France-Presse.

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский (сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

Как сообщили в пресс-службе французского президента Эммануэля Макрона, он сегодня, беседуя по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским, пообещал, что поставки вооружений со стороны Франции продолжатся.

Макрон также заверил Зеленского, что вооружений Франция будет поставлять ещё больше, «как и поставки гуманитарной помощи». Увеличения «помощи» Киеву следует ожидать «в ближайшие дни или недели».

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции объявили о новых переговорах Макрона и Зеленского