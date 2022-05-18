Гватемала, 18 мая 2022, 04:47 — REGNUM Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи заявил, что не поедет на проводимый США в Лос-Анджелесе Саммит Америк из-за санкций, введённых Вашингтоном против генерального прокурора республики. Об этом 17 мая сообщает местная газета La Prensa Libre.
Визовые санкции в отношении генерального прокурора Гватемалы Марии Консуэло Поррас Аргета де Поррес и её супруга были введены Госдепом США 16 мая из-за якобы её участия в коррупционных схемах «значительных масштабов». По версии Вашингтона, Поррас, занимая пост генпрокурора, неоднократно препятствовала антикоррупционным расследованиям в Гватемале ради своих личных целей и неоправданных политических выгод.
Как сообщало ИА REGNUM, растущее число лидеров стран Северной и Южной Америк заявляют, что они не будут участвовать в саммите Америк, который США намерены провести в июне в Лос-Анджелесе, если на встречу не будут приглашены Куба, Венесуэла и Никарагуа.
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