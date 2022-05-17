Гватемала, , 06:17 — REGNUM Визовые санкции в отношении генерального прокурора Гватемалы Марии Консуэло Поррас Аргета де Поррес и её супруга ввёл Госдепартамент США. Об этом сказано в распространённом 16 мая заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

Гватемала Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Уточняется, что санкционные меры были введены из-за якобы участия генпрокурора Гватемалы в коррупционных схемах «значительных масштабов». По версии Вашингтона, Поррас, занимая пост генпрокурора, неоднократно препятствовала антикоррупционным расследованиям в Гватемале ради своих личных целей.

Блинкен утверждает, что Поррас предпринимала противоречащие закону действия для защиты своих политических союзников и чтобы добиться неоправданной политической выгоды.

Госсекретарь США добавил, что теперь, в результате предпринятых санкционных мер, генпрокурор Гватемалы и её супруг «не имеют права на въезд в США».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что граждане Гватемалы начали двухдневные забастовки, протестуя против коррупции.

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