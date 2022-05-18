Гватемала, 18 мая, 2022, 04:47 — ИА Регнум. Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи заявил, что не поедет на проводимый США в Лос-Анджелесе Саммит Америк из-за санкций, введённых Вашингтоном против генерального прокурора республики. Об этом 17 мая сообщает местная газета La Prensa Libre.

(сс) Presidencia de Guatemala Алехандро Джамматтеи

Алехандро Джамматтеи «Они не собираются приглашать меня на саммит. В любом случае я передал, что не поеду… Пока я являюсь президентом, эту страну должны уважать и с уважением относиться к её суверенитету».

Визовые санкции в отношении генерального прокурора Гватемалы Марии Консуэло Поррас Аргета де Поррес и её супруга были введены Госдепом США 16 мая из-за якобы её участия в коррупционных схемах «значительных масштабов». По версии Вашингтона, Поррес, занимая пост генпрокурора, неоднократно препятствовала антикоррупционным расследованиям в Гватемале ради своих личных целей и неоправданных политических выгод.

Как сообщало ИА REGNUM, растущее число лидеров стран Северной и Южной Америк заявляют, что они не будут участвовать в саммите Америк, который США намерены провести в июне в Лос-Анджелесе, если на встречу не будут приглашены Куба, Венесуэла и Никарагуа.

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