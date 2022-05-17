Чебоксары, 17 мая, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Первый президент Чувашии, сенаторНиколай Федоров на представлении своих мемуаров в Чебоксарах заявил, что собравшиеся на данное мероприятие участники являются друг другу и учениками, и учителями. Как передаёт корреспондентИА REGNUM, об этом член Совета Федерации сказал 17 мая, отвечая на вопрос о том, оставил ли он «достойных учеников».

ИА REGNUM Участники мероприятия

В Чебоксарах Николай Федоров представил свою книгу «Вспоминая время надежд». На мероприятие были приглашены бывшие и нынешние члены правительства, депутаты, деятели культуры, общественники и журналисты.

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В ходе общения один из участников обратился к экс-президенту Чувашии как к«учителю нации», поинтересовавшись, оставил ли он«достойных учеников».

«Я думаю, что мы все, по крайней мере, собравшиеся в этом зале люди, — и учителя, и ученики друг другу. Я так ответил не ради того, чтобы «размазать» свой ответ на вопрос. Мы все влияем друг на друга в целом, но особенно те люди, которые здесь собрались. Я не зря сказал вначале, что со мной согласовали список тех, кто приглашён на эту презентацию. И не зря сказал, что здесь находятся люди, которые сами себя сделали. […] Если я могу претендовать в этой аудитории на то, что из-за меня вы тоже сделали какие-то практически выводы для себя, для своего творчества, для своей работы, то я могу считать себя учителем».

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Как сообщалоИА REGNUM, Николай Федоров был первым президентом Чувашии и руководил республикой 16 лет, в 1994—2010 годы. В настоящее время работает сенатором.

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