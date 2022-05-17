Чебоксары, , 16:55 — REGNUM Нынешнюю эпоху можно назвать временем надежды, веры и любви. И эти ценности должны «всегда сопровождать нас, наших родных, близких, нашу Чувашию, нашу страну». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 17 мая сенатор Николай Федоров (первый президент Чувашии), отвечая на вопросы журналистов.

Автограф-сессия в Чебоксарах Наталия Николаева © ИА REGNUM

Экс-руководитель республики представил в Чебоксарах свои мемуары «Вспоминая время надежд», посвящённые периоду 80−90-х годов прошлого века. И охарактеризовал новую эпоху.

«По большому счёту, люди всегда живут надеждами. И слово «надежда» не просто ключевое, а очень фундаментальное. И переживать и проживать нам всегда помогают мечты и надежды. Не всегда они осуществляются, не всегда приближаются так, как мы хотим, но в них очень мощная сила — в этих понятиях, в этих ценностях. Не зря небанально звучат эти слова: вера, надежда, любовь. И сегодняшнее время для того, чтобы его достойно пройти, тоже требует от нас, чтобы эти ключевые слова всегда сопровождали нас, наших родных, близких, нашу Чувашию, нашу страну», — сказал Николай Федоров.

Сенатор уверен, что едва ли можно придумать «уникальные, необычные, нигде не встречавшиеся до сих пор ценности», которые «понесут нас в какие-то космические просторы наших мечтаний»:

«Так что снова время надежды, время веры, любви нас обязательно приведут к тому, о чём мы мечтаем. Нельзя их забывать, нельзя их оставлять ни в коем случае».

Первый президент Чувашии также не согласился с расхожим мнением, что надежда умирает последней:

«Все мы уходим из этой земной жизни, и мы должны уходить с надеждой — надеждой, что прожили достойно, с надеждой, что наши родные и близкие не посрамят ваш род, нашу репутацию. С надеждой, что люди будут добрее и лучше, с надеждой, что они доведут до ума то, что нам не удалось на этом свете в отпущенное нам время. Так что всё это вокруг этих ключевых ценностей [строится]».

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