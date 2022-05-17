Чебоксары, 17 мая 2022, 17:27 — REGNUM Историческая часть Чебоксар, а также в целом город должен развиваться по стратегическому плану — к примеру, как это было сделано в Санкт-Петербурге, который за сотни лет «не изуродовали вкраплениями» в виде жилищной стройки. Об этом 17 мая заявил в Чебоксарах корреспонденту ИА REGNUM сенатор Николай Федоров (первый президент Чувашии), говоря о жилищной «оккупации» исторической части Чебоксар и расширяющейся застройке возле мемориального комплекса «Победа».
Давая рекомендации действующей команде правительства Чувашии по развитию исторической и центральной части Чебоксар, Николай Федоров напомнил «общее правило»:
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Сенатор ещё раз подчеркнул, что должен быть «большой, мощный комплексный план перспективы развития города», в рамках которого необходимо «и красоту обеспечить, и удобство людей» вне зависимости от того, как будут развиваться технологии.
Напомним, что в 2016 году плевком в горожан стало возведение 23-этажного небоскрёба в исторической части Чебоксар, который изувечил облик набережной, залива и смотровой площадки с парка «Победа». Тогда на появление высотки отреагировал Николай Федоров, заявив, что залив, значимый как место отдыха «не только для всей республики», «постепенно и, похоже, неотвратимо теряет свой привлекательный облик».
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Как сообщало ИА REGNUM, на набережной залива в Чебоксарах идёт клонирование многоэтажек, которые становятся доминантами исторической части. Это участь коснулась территории монумента Матери-Покровительницы, набережной у театра оперы и балета, речного порта. Жилищная «оккупация» добирается и до святого во всех смыслах места — мемориального комплекса «Победа» с Вечным огнём, участок рядом с которым отдан под «комплексную застройку».
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