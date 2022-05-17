Берлин, 17 мая, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонных переговоров назвали вывод российских войск условием для дипломатического решения конфликта. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Германия

«Они дали понять, что дипломатическое решение [конфликта] путем переговоров может быть только при незамедлительном завершении боевых действий со стороны России и выводе военнослужащих», — написал Хебештрайт в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия нацелена на защиту территориальной целостности и суверенитета Украины.

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