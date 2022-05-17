Берлин, 17 мая 2022, 14:57 — REGNUM Германия нацелена на защиту территориальной целостности и суверенитета Украины. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.
По её словам, поддержка Украины означает, что её жители должны сами принять решение о своём будущем.
«Наша цель была и есть защита и сохранение территориального суверенитета и демократической идентичности Украины, как и защита международного порядка, говоря по-немецки, чтобы люди на Украине, как и другие люди в Европе, снова могли жить в мире, свободе и безопасности», — сказала Бербок.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бербок заявила, что кризис на Украине может привести к глобальному голоду.
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