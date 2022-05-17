Москва, , 13:26 — REGNUM От депутатов Госдумы поступают обращения принять участие в специальной военной операции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Поступают обращения от депутатов направить в действующие части. Это возможно, только если данная инициатива будет поддержана Минобороны», — сказал Володин.

В частности, по его словам, депутат Госдумы Юрий Швыткин («Единая Россия») «просит его знания использовать в рамках специальной военной операции».

«Должен быть запрос Минобороны. Если министерство сочтет возможным, конечно, командируем», — сказал парламентарий.

При этом он подчеркнул важность того, чтобы работа эффективно велась как в зале заседаний, так и в регионах.

«Таких обращений много», — оценил Володин объем обращений от депутатов Госдумы.

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