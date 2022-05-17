Москва, 17 мая, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Доллар передвинул более чем двухлетние минимумы под отметкой 63 руб., но к концу сессии вернулся за пределы этого уровня, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

ИА REGNUM Рубль

«Сегодня, 17 мая, пара доллар/рубль пытается отмахнуться от понижательного давления, но пока находится в весьма тесном диапазоне, не решаясь на штурм отметки 64 руб.

Отсутствие новых попыток укрепления рубля вполне объяснимо — российская валюта отыгрывает решение Банка России, который поднял порог зарубежных переводов для россиян и нерезидентов из дружественных стран с $10 тыс. до $ 50 тыс.

Это, действительно, способствует оживлению спроса на инвалюту, однако риски для рубля ограничены, пока действует главное ограничение в виде экспортного норматива продажи 80% выручки сырьевых экспортеров в сочетании с паузой по бюджетному правилу.

На руку «россиянину» сейчас также играет локальное ослабление доллара на международной арене. Впрочем, пока здесь речь идет разве что о технической коррекции, подкрепленной робким оживлением спроса на риск.

При этом нефть 17 мая поднялась к почти двухмесячным максимумам в районе $115 за баррель, но Brent еще предстоит подтвердить недавний пробой.

На данный момент основное внимание игроков направлено на уровень 63 руб. Нарушение его целостности говорит о сохраняющихся рисках дальнейшего снижения доллара, который продолжает метить на зону 61-60 руб., пока находится ниже планки в 70 рублей», — пояснил эксперт.

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