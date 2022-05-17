Москва, , 08:08 — REGNUM В начале недели 16 мая курс доллара вновь опускался ниже 63 рублей. Рубль продолжает торговаться около максимума 62,62 руб., достигнутого 13 мая, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Рубль

По итогам дня рубль закрылся в плюсе против иностранных валют. Пара доллар/рубль на 1,77%, до 63,40 руб., евро/рубль — на 2,01%, до 65,79 руб., фунт/рубль — на 0,89%, до 78,30 руб.

Стабильность нацвалюты по-прежнему обеспечивается ограничительными мерами Банка России. ЦБ начал постепенно смягчать ограничения на продажу валютной выручки экспортерами.

В частности, теперь можно не продавать валюту на объем запланированных встречных импортных контрактов. Также регулятор установил новые пороги на переводы средств за рубеж для физических лиц.

В течение календарного месяца резиденты России, а также нерезиденты из дружественных стран имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более $50 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте. Ранее лимит составлял $10 тыс.

Смягчения валютного контроля не привели к ослаблению рубля. Рубль остается крепким на фоне снижения объемов импорта из-за санкций ЕС и США.

Плюс сейчас продажи иностранной валюты усилятся с началом налогового периода. Так что стабильный приток доходов от экспорта энергоносителей продолжит поддерживать рубль на текущей неделе.

Сегодня, 17 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $114 за баррель. В центре внимания участников по-прежнему находятся геополитическая напряженность между Россией и недружественными странами и опасения нового пакета санкций.

Налаживание новых логистических цепочек для возобновления поставок импорта может занять несколько месяцев. Значит объемы импорта будут повышаться не так быстро.

Есть один фактор, который позволит быстрее нарастить объем по импорту. Правительство России обнуляет ввозные пошлины на технологическое оборудование, комплектующие, сырье и материалы для крупных инвестиционных проектов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Рубль начал отскакивать при приближении к уровню 62,70 руб. Техническая поддержка расположена ниже. На уровне 60 рублей. Минфину РФ нужен курс рубля ниже 72 рублей.

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