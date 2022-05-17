Москва, 17 мая, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Своё приветствие направил участникам V съезда Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» президент России Владимир Путин. Текст приветственной телеграммы 17 мая обнародован на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Вопросы, связанные с воспитанием подрастающего поколения на основе ценностей патриотизма, уважения к отечественной истории и культуре, по праву находятся в числе значимых общенациональных задач, реализации которых государство неизменно уделяет приоритетное внимание. Отрадно, что в этой масштабной, востребованной работе деятельно участвуют авторитетные общественные организации, какой, без сомнения, является Российское движение школьников», — говорится в послании российского лидера.

Также Путин указал, что за прошедшие годы движение смогло значительно укрепить свой организационный и созидательный потенциал, а также вовлекло в свои ряды большую, сплочённую команду единомышленников — школьников, педагогов и родителей — из всех российских регионов.

«Во многом благодаря вашему заинтересованному, неформальному отношению к делу, приверженности замечательным традициям просветительства и подвижничества успешно воплощаются в жизнь заслуживающие всесторонней поддержки добровольческие и волонтёрские инициативы, а также содержательные, востребованные проекты в сфере научно-технического творчества, краеведения и экологии, формирования у молодёжи здорового, активного образа жизни. Они позволяют каждому ребёнку найти занятие по душе, проявить свой талант и способности, реализовать интересные идеи и замыслы», — добавил президент РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что интернет в России не исчезнет, доступ к Всемирной паутине у российских граждан будет.