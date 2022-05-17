Москва, 17 мая, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов призвал отказаться от проведения выборов на фоне специальной военной операции, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

Spravedlivo.ru Сергей Миронов

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«Мы в этом зале поддерживаем президента, мы все поддерживаем специальную военную операцию, а на выборах мы должны говорить о наших противоречиях, о том, с чем мы не согласны», — сказал Миронов.

«Зачем тратить огромные деньги? Давайте деньги отправим на нашу армию, на наши освобожденные территории», — предложил парламентарий.

«На фронтах куется настоящая русская элита, давайте, когда они вернутся с победой, выборы и проведем! Сейчас не время!» — убежден Миронов.

Выборы президента России намечены на 2024 год. Тогда истекает срок президентских полномочий Владимира Путина.