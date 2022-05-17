Москва, 17 мая, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Российская сторона готова и в дальнейшем решать на Украине вопросы гуманитарного характера, как это было сделано ранее с вывозом раненых киевских боевиков с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом 17 мая заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своего выступления в ходе III федерального просветительского марафона «Новые горизонты».

Mid.ru Сергей Лавров

Как напомнил Лавров, Россия все время в период конфликта на юго-востоке Украины говорила о необходимости переговоров сторон конфликта, однако ее игнорировали.

«Поэтому сейчас уже мы будем решать задачи, в зависимости от того, как мы их видим, всегда, подчеркну, будучи готовыми решать гуманитарные вопросы, как это произошло вчера, когда благодаря нашим военным, их инициативам на земле удалось вывезти сотни раненых с «Азовстали», и это именно те принципы, которые лежат в основе действий российской армии», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина не нужна странам Запада и является для них расходным материалом в гибридной войне против России.