Москва, 17 мая, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Украина не нужна странам Запада и является для них расходным материалом в гибридной войне против России. Об этом 17 мая заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своего выступления в ходе федерального просветительского марафона «Новые горизонты».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Украина никому не нужна. Украина — это расходный материал в гибридной тотальной войне против Российской Федерации. Теперь это уже не вызывает ни у кого никаких сомнений», — сказал он.

Также глава МИД РФ отметил, что об этом было ранее публично объявлено многими официальными лицами Евросоюза, Великобритании и США, говорившими о том, что Киев якобы должен победить Россию.

«То есть война ими объявлена, и отнюдь не между Украиной и Россией, а между Западом и Россией. А Украина уже стала… знаете, есть уже расхожее выражение, что «Запад готов воевать до последнего украинца» — очень метко», — заключил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не останется без интернета.