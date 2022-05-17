Москва, 17 мая, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Англосаксонские СМИ, а также французские, немецкие и украинские медиа лидируют в информационных войнах, которые наблюдаются в мире. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 17 мая на просветительском марафоне «Новые горизонты».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, сегодня на повестке дня — монополия и доминирующее положение англосаксонских СМИ. Россия пытается с этой монополией бороться и раньше применяла в этой борьбе «абсолютно рыночные» методы.

«Сильны достаточно, если говорить о Европе, французские, немецкие медиа, которые сами по себе, многие издания, многие телеканалы, весьма враждебно настроены, к сожалению, по отношению к нашей стране, и поэтому вряд ли их информацию можно считать объективной», — сказал Песков.

Конечно, Украину тоже нужно назвать в числе таких стран, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков также заявил, что на Украину сегодня работает армия PR-компаний и информационных советников.

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