Москва, , 11:02 — REGNUM На Украину работает армия PR-компаний и информационных советников. Об этом 17 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на III просветительском марафоне Российского общества «Знание».

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Это потоки лжи. Это фейки, это инсценировки, порой настолько чудовищные, насколько человеческое сознание не может себе представить. Я имею в виду, например, мастерски, кровожадно сделанную инсценировку в Буче под Киевом. Понятно, что украинские специалисты сами вряд ли бы могли так высоко профессионально сработать», — заявил Песков.

По его словам, на Украину работает армия PR-компаний, телевизионщиков, информационных советников, специалистов по ведению информационной войны.

«Но до такого, конечно, за мою жизнь до такого никогда не доходило. И то, что я вижу сейчас — я не мог представить, что это может происходить на белом свете», — подчеркнул он.