В Госдуме считают актуальным строительство АЭС в Калининградской области
Москва, 17 мая, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Строительство атомной электростанции (АЭС) в Калининградской области возможно как второй шаг после разворота на регион «Северного потока — 2» и под конкретный проект, требующий колоссальной энергии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 мая заявил первый замглавы фракции СРЗП депутат Госдумы от Калининградской области Олег Нилов.
«Для энергетической безопасности региона в первую очередь, я считаю, нам нужно завернуть «Северный поток — 2» на Калининградскую область. Это, во-первых, гораздо проще, и во-вторых, решение само просится таким образом обеспечить субъект РФ газом. От этого вопроса будет зависеть очень многое, во всяком случае экономический прорыв в сельском хозяйстве, промышленности, да и в обеспечении населения региона, которое живет в частных домах», — отметил Нилов.
Вторым шагом возможно строительство АЭС.
«Второе, учитывая, что проектные работы, многомиллиардные вложения уже осуществлены для строительства атомной электростанции, я считаю, что, конечно, этот проект может быть осуществлен следующим шагом, после газификации через СП. И в развитие первого прорыва, который может быть осуществлен на базе газификации, могут осуществляться и другие сверх, суперпроекты, которые, понятно, должны быть заранее спроектированы и, что называется, идти параллельно», — рассуждает парламентарий.
При этом депутат настаивает на проработке проекта, под который потребуются мощности новой АЭС.
«Неправильно строить атомную электростанцию, а потом думать, куда деть электроэнергию. Сначала нужно разработать проект с колоссальным энергетическим потреблением и под этот проект тогда принимать решение о строительства АЭС», — подчеркнул Нилов.
Таким проектом могло бы стать многопрофильное высокотехнологическое производство, полагает он.
«Прорывной кластер, который основывается в том числе на свободной экономической зоне, Калининградская «солнечная долина» по производству многопрофильного высокотехнологического, прогрессивного, дорогого», — рассуждает он.
В качестве аргумента для строительства АЭС Нилов отметил тенденцию перехода на «зеленую энергетику».
«Зеленые» нас подталкивали, предлагали отказаться от нефти, газа, угля — давайте откажемся и построим не город-сад, а регион-сад, который будет использовать только чистую энергетику, а «зеленые» признают такой энергетикой атомную», — добавил депутат Госдумы.
На фоне санкций и антироссийской политики Польши и Литвы возрастают энергетические риски для Калининградской области. После воссоединения Крыма с Россией эксперты обсуждают проблемы обеспечения безопасности региона в условиях возможной блокады.
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