Калининград, , 12:11 — REGNUM Еврокомиссия предложит запретить импорт угля из РФ, поставки новой техники в Россию, закрыть морские и сухопутные границы для российских перевозчиков. Кроме того, ЕС предложит ввести ограничение на импорт калийной соли из России.

Особенно важно в этой части закрытие сухопутных границ, что может существенно отразиться на Калининградской области, доступность которой будет обеспечена только воздушным и морским транспортом, сообщает сетевое издание «Балтийский край».

«Мы понимаем, что при сохранении текущей риторики наших соседей нам не остается ничего другого, кроме как готовиться к возможной торговой блокаде. Да, мы прекрасно понимаем, что это нарушает все мыслимые и немыслимые нормы международный отношений, и, в частности, нормы ВТО. Мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM начальник пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков .

«Сейчас мы ведем активную работу по усилению нашего паромного флота и торгового флота. Мы ждем прихода нового парома, он уже вышел к нам из акватории другого моря, я специально не говорю, какого, чтобы судно на своем пути не встретило никаких проблем. Также мы ведем переговоры о предоставлении нам еще нескольких кораблей, который будут на паромной линии «Усть-Луга — Калининградская область». Мы подготовили все мощности нашего аэропорта, и будем ждать развития событий», — продолжил начальник пресс-службы правительства региона.

Комментируя энергетическую и продовольственную угрозу, которая может возникнуть в случае блокады области, Дмитрий Лысков рассказал: «В любом случае Калининградская область на данный момент полностью энергонезвисима, независима по газу за счет нашего хранилища, и за счет газовоза, который стоит у наших берегов. Мы независимы в части генерации электричества, потому что-то, ТЭЦ, которые есть у нас, позволяют полностью закрывать Калининграда без внешнего перетока. Мы достаточно серьезно усилились в части сельского хозяйства, и обладаем практически полной самообеспеченностью по ряду продуктовых позиций — таких, как молочная продукция, мясо свинины. По другим позициям мы обеспечены самостоятельно на очень высокий процент».

«Мы с оптимизмом смотрим в будущее, и надеемся, что-то решение, которое было озвучено нашими соседями не будет принято, потому что на большой процент оно губительно для них самих, потому что экономика прибалтийских стран очень во многом зависит от это транзитной торговли и транзитных грузоперевозок», — завершил свое краткое интервью Дмитрий Лысков.

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