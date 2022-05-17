Москва, 17 мая, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В Кремле уверены в том, что Россия победит, сумев добиться всех целей в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины. Об этом 17 мая заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Новые горизонты».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы уверены, что все будет хорошо, и мы уверены, что мы победим, и мы добьемся всех целей. Наш президент (Владимир Путин) знает, куда он ведет нашу страну, мы все видим, какой, это называется политический консенсус, какой уровень поддержки у нашего президента», — сказал Песков.

Также представитель Кремля отметил, что главу Российского государства поддерживает вся страна, все представители всех ее поколений.

«Мы добьемся своего, и вам будет жить лучше, ваша безопасность будет гарантирована», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что миром заканчивается любая война и этот мир будет таким, где будут слышать голос России.