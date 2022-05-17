Москва, 17 мая, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Миром заканчивается любая война и этот мир будет таким, где будут слышать голос России. Об этом 17 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на марафоне «Новые горизонты».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Любая война заканчивается миром, и этот мир будет таким, где наш голос будут слышать, где нам будет комфортно, безопасно, и где мы будем уверенно стоять на своих ногах», — сказал Песков.

Также представитель Кремля отметил, что на данный момент Россия пребывает в условиях «идеального шторма» и для нее настал момент истины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россию на современном этапе невозможно изолировать ни в политической, ни в экономической, ни в дипломатической, ни в информационной сферах.