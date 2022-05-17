Москва, 17 мая, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Россию на современном этапе невозможно изолировать ни в политической, ни в экономической, ни в дипломатической, ни в информационной сферах. Об этом 17 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на марафоне «Новые горизонты».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В наше время невозможно одну шестую часть суши изолировать ни политически, ни экономически, ни дипломатически, ни информационно», — сказал представитель Кремля.

Кроме того, Песков указал, что в случае, если государство не будет проявлять принципиальность в отстаивании собственных интересов, оно может лишиться суверенитета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона пыталась докричаться до западных стран и договориться с ними о новых принципах безопасности, однако ее не услышали.