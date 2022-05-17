Песков: Россию невозможно изолировать в наше время
Москва, 17 мая, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Россию на современном этапе невозможно изолировать ни в политической, ни в экономической, ни в дипломатической, ни в информационной сферах. Об этом 17 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на марафоне «Новые горизонты».
«В наше время невозможно одну шестую часть суши изолировать ни политически, ни экономически, ни дипломатически, ни информационно», — сказал представитель Кремля.
Кроме того, Песков указал, что в случае, если государство не будет проявлять принципиальность в отстаивании собственных интересов, оно может лишиться суверенитета.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона пыталась докричаться до западных стран и договориться с ними о новых принципах безопасности, однако ее не услышали.