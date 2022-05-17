Москва, 17 мая, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В Москве в апреле 2022 года отделами ЗАГС зарегистрировано рекордное количество браков за последние 12 лет. За месяц поженились около 9 тысяч пар, сообщается на портале мэра столицы.

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По словам исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Светланы Уханевой, с 1926 года такое большое количество браков фиксировалось только в 2010 году, когда в Москве поженились более 9,7 тыс.

Чаще всего брак заключали во Дворце бракосочетания № 1 — в апреле его выбрали более 670 пар. Более 20% всех апрельских бракосочетаний были выездными. Самой популярной площадкой стал ресторан в Башне «ОКО». Там поженились более 160 пар.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с начала 2022 года поженились более 15 тысяч пар.

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