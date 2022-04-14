Москва, , 09:48 — REGNUM В Москве с начала 2022 года поженились более 15 тысяч пар. Это рекордное количество за последние семь лет, сообщается на портале мэра столицы.

С 2017 года количество браков в Москве за аналогичный период не превышало 14 тысяч, а в 2016-м фиксировалось самое большое количество по настоящее время — более 14,5 тысячи.

Чаще всего – 20% свадебных церемоний — прошли на выездных площадках столицы. Самая популярная площадка — башня «ОКО» делового центра «Москва-Сити» (более 330 пар). Во Дворце бракосочетания №1 заключили брак около 1,5 тыс. пар.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Москве зарегистрировали брак около 87 тысяч пар.

Читайте также: В Москве за год вступили в брак около 87 тысяч пар