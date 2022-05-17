Вашингтон, 17 мая, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Соединённые Штаты надеются убедить Индию пересмотреть своё решение об ограничении экспорта пшеницы из-за возможного дефицита на фоне чрезмерной жары на Индийском субконтиненте. Об этом в ходе брифинга для прессы в Нью-Йорке, посвященном глобальной продовольственной безопасности, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пшеница

Она подчеркнула, что Вашингтон ознакомился с отчётом о решении Индии и следит за тем, чтобы Нью-Дели пересмотрело свою позицию.

«Мы призываем страны не ограничивать экспорт, потому что считаем, что любые ограничения на экспорт усугубят нехватку продовольствия», — добавила постпред, слова которой приводит газета The Economic Times.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая власти Индии ввели запрет на экспорт пшеницы, который немедленно вступил в силу. Такое решение было принято на фоне внезапного скачка мировых цен на пшеницу, в результате чего продовольственная безопасность Индии, соседних и других уязвимых стран оказалась под угрозой.

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Отмечается, что пшеницу можно будет экспортировать из страны по разрешению правительства Индии для удовлетворения потребностей других государств в области продовольственной безопасности «на основе запроса их правительств».

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