Нью-Дели, , 08:34 — REGNUM Запрет на экспорт пшеницы, который немедленно вступает в силу, ввели власти Индии. Об этом 14 мая сообщило индийское министерство торговли и промышленности.

Пшеница

«Политика экспорта пшеницы… «запрет» с немедленным вступлением в силу», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в случае, если «безотзывный аккредитив был выдан на дату настоящего уведомления или до нее», экспорт пшеницы будет разрешен.

Кроме того, указывается, что также пшеницу можно будет экспортировать из страны по разрешению правительства Индии для удовлетворения потребностей других государств в области продовольственной безопасности «на основе запроса их правительств».

«Принимая во внимание внезапный скачок мировых цен на пшеницу, вызванный многими факторами, в результате чего продовольственная безопасность Индии, соседних и других уязвимых стран находится под угрозой… правительство Индии привержено обеспечению продовольственной безопасности Индии, соседних и других уязвимых развивающихся стран, на которых негативно сказываются внезапные изменения на мировом рынке пшеницы и которые не могут получить доступ к адекватным поставкам пшеницы», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Россия якобы ведёт по всему миру «продовольственную войну».