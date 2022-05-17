Хабаровск, , 03:25 — REGNUM В Хабаровске откроют межрегиональный центр детской хирургии.

Детские ножки (сс) christianabella

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«Центр планируют открыть на базе детской краевой клинической больницы имени А. К. Пиотровича и перинатального центра. В нем будут принимать маленьких пациентов со всех регионов Дальнего Востока. Это позволит получать необходимое качественное оперативное лечение, не выезжая в центральную часть России», — сообщили в своём телеграм-канале зампредседателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье продолжаются работы по программе модернизации первичного звена, которая финансируется из федерального и краевого бюджетов — два больничных лифта в Черниговской центральной районной больнице готовят к замене. Также будет проведен выборочный капитальный ремонт здания поликлиники №2 в селе Черниговка.