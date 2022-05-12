Черниговка, , 01:41 — REGNUM В Приморье продолжаются работы по программе модернизации первичного звена, которая финансируется из федерального и краевого бюджетов — два больничных лифта в Черниговской центральной районной больнице готовят к замене. Также будет проведен выборочный капитальный ремонт здания поликлиники №2 в селе Черниговка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Поликлиника Samregion.ru

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На эти цели выделено 44,2 млн рублей. С новыми лифтами четырехэтажный лечебный корпус больницы станет удобнее как для пациентов, так и для персонала — здесь принимают более 32 тыс. человек.

Параллельно с заменой лифтов ведется ремонт в поликлинике №2 (проходимость 500 пациентов в день). Меняют водопровод и систему канализации, входную зону, установят новые двери, заменять кровлю.

Работы завершатся к 1 сентября, но приём пациентов не прерывается.

Капитальные ремонты в медучреждениях региона проводятся как в рамках краевого финансирования, так и по федеральной программе модернизации первичного звена. До 2025 года в регионе будут построены 28 новых медицинских объектов, 124 — капитально отремонтируют, обновят автопарки и медоборудование. Параллельно ведется системная работа по привлечению медицинских кадров.

Как сообщало ИА REGNUM, поселке Пограничный в Приморском крае начался ремонт трехэтажной поликлиники для взрослых, где ремонта не было более 30 лет. Работы ведутся поэтапно, без прерывания приёма пациентов.