Москва, 16 мая, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Пакет законопроектов, касающихся особенностей исполнения постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), Госдума может обсудить в первом чтении на заседании 18 мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 мая сообщил источник в Госдуме.

Госдума

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«Совет Думы включил эти законопроекты на заседание 18 мая», — сказал собеседник агентства.

Предусматривается, что постановления ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта 2022 г., не подлежат исполнению в России. При этом вплоть до 1 января 2023 г. Генеральная прокуратура РФ может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта 2022 г.

Кроме того, из действующего законодательства исключаются положения о том, что постановления ЕСПЧ являются основанием для отмены вступивших в законную силу судебных решений.