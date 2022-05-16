Минск, 16 мая, 2022, 16:10 — ИА Регнум. В ходе российской спецоперации на Украине были уничтожены ещё два боевика из Белоруссии. Об этом 16 мая сообщают телеграм-каналы, связанные с белорусскими националистическими формированиями.

Belaruspartisan.org Белорусские националисты на Украине

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Телеграм-канал «Батальона Кастуся Калиновского», который объединяет воюющих на стороне ВСУ белорусских националистов, сообщил о гибели своего бойца Павла с позывным «Волат». 13 мая в том же канале была опубликована информация о смерти в ходе боевых действий другого боевика из Белоруссии — 34-летнего уроженца Могилёва Константина Дюбайло (позывной «Феникс»).

Ранее в СМИ назывались имена четырёх белорусских боевиков, уничтоженных в рамках специальной военной операции России на Украине: Алексей Скобля («Тур»), Дмитрий Апанасович («Террор»), Илья Хренов («Литвин»), Дмитрий Рубашевский («Ганс»).

«Батальон Кастуся Калиновского» был создан при финансовой и организационной поддержке Белорусского дома в Варшаве, тесно связанного с польскими спецслужбами. Эта же организация, согласно показаниям задержанного Романа Протасевича, поддерживала экстремистский проект NEXTA.