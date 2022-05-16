Луганск, , 16:02 — REGNUM Отличные трофеи получаются из вооружения, которое Запад поставляет Украине. Об этом помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов заявил в освобождённом от украинских националистов городе Рубежном в ЛНР.

Противотанковая ракета FGM-148 Javelin The U.S. Army

Ранее чеченский лидер Рамзан Кадыров сообщил, что от националистов освобождён завод «Заря» в Рубежном. Промышленная зона города полностью зачищена, подтвердили власти республики.

«Спасибо большое, вы нас очень хорошо дооснастили. У нас имеется огромное количество вооружения, которое они отправляют украинским нашим противникам», — сказал Алаудинов, обращаясь к президенту США и лидерам стран ЕС.

Он уточнил, что бойцы, освобождавшие Рубежное, завладели переносными противотанковыми комплексами «Javelin» производства США, а также различными «стволами».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Алаудинов рассказал о гибели в промзоне Рубежного семи американцев, которые воевали на стороне Киева.

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