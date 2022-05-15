Луганск, , 21:46 — REGNUM Семь граждан США, в том числе Джозеф Уорд Кларк, которые воевали на стороне Украины, погибли на территории завода «Краситель» в городе Рубежное. Об этом сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.

«Гражданин Америки, о котором мы говорим, Джозеф Уорд (Кларк), его паспорт также находится у нас. Он нам по сути противостоял на заводе «Краситель», пытался противостоять», — сказал Алаудинов и предположил, что их подразделение, возможно, считалось спецназом и в его понимании, в подразделении было семь человек.

После них остался Javelin (американский переносной противотанковый ракетный комплекс), сказал помощник руководителя республики РИА Новости.

ИА REGNUM напоминает, ранее в сети появилась информация о том, что на Донбассе ликвидирован «представитель американских спецслужб» Кларк. Также была опубликована фотография его паспорта. Согласно этим данным, Кларк родился в 1987 году в Вашингтоне. Позднее в Госдепартаменте США опровергли информацию о захвате в плен и ликвидации американского гражданина на Донбассе.